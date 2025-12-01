Путин изненада цяла Европа с това решение!

Руският президент Владимир Путин днес подписа указ за разрешаване на безвизов достъп до Русия за срок до 30 дни за много от китайските граждани, включително туристи, бизнесмени, учени, актьори и спортисти, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Путин и китайският лидер Си Цзинпин подписаха споразумение за „безгранично“ стратегически сътрудничество, дни преди руският президент да изпрати десетки хиляди войници в Украйна през февруари 2022 г., а Москва разчита много на вноса от Китай, за да устои на санкциите на Запада.

Указът на Путин показва, че решението му е реципрочно на това на Пекин да предостави безвизов достъп до Китай за много категории руски граждани.

Новите руски правила ще останат в сила до 14 септември 2026 г. Те не се отнасят за китайски работници мигранти, дългосрочно пребиваващи студенти или работници в логистичния и транспортния сектор.

Китайското Министерство на външните работи каза през септември, че ще позволи безвизов достъп за срок до 30 дни на притежателите на обикновен руски паспорт за една година, която започна на 15 септември.

