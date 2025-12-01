Злото не идва само! Нов проблем със самолетите Ербъс

Ербъс обяви, че има нов проблем със самолетите.

Това се случва часове след като автомобилният концерн декларира, че е отстранена повредата в бордовия компютър на почти всичките 6000 машини.

По тази причина през последните дни стотици полети по света бяха забавени или отменени.

Сега обаче се оказва, че по време на производството е открит дефект, засягащ панелите на фюзелажа на няколко десетки самолета от семейството A320.

Това съобщи Ройтерс, позовавайки се на източници в индустрията.

Отбелязва се, че откритият производствен дефект е забавил доставките. Не е ясно дали проблемът е достигнал до вече работещи самолети.

Причината все още не е ясна, но е факт, че през ноември Ербъс произведе едва 72 самолета, доста по-малко от очакваното.

Общият брой произведени самолети от началото на годината е 657, а предварителните очаквания са до Коледа те да надхвърлят 820.

Това означава, че през декември Ербъс ще трябва да достигне рекордно ниво от 160 сглобени самолета.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com