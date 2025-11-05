Кошмар в небето. 7 загинаха, много ранени

Седем души са загинали, а повече от 10 са ранени, след като товарен самолет на куриерската логистична компания UPS се разби малко след излитането си от международното летище в Луивил, Кентъки. Загинали са тримата души на борда и други четирима на земята.

Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА) съобщи, че самолетът се е разбил около 17:15 ч. местно време във вторник (00:15 ч. днес българско време). Той е трябвало да лети за Хонолулу, пише "Асошиейтед прес", цитирана от Нова тв.

MASSIVE BLAZE AFTER PLANE CRASH NEAR LOUISVILLE, KENTUCKYpic.twitter.com/CBHaJZGLsz — NewsWire (@NewsWire_US) November 4, 2025

Полицията в Кентъки се отзова на сигнали за самолетна катастрофа в близо до международното летище в град Луивил.

Има данни за ранени, съобщи полицейското управление в Луивил в публикация в социалните мрежи.

На снимки в социалните мрежи се вижда голям стълб черен дим, издигащ се в небето.

Властите в града съобщиха за пожар и отломки и призоваха хората да не се доближават до мястото на инцидента. Полицията съобщи, че е била издадена заповед всички в радиус от 5 мили (8 километра) от летището да намерят подслон на безопасно място. По-късно службите за спешна помощ обявиха, че радиусът на заповедта е бил разширен и вече обхваща всички райони на север от летището до река Охайо.

Кадри от мястото на инциденти, излъчени по телевизията, показаха голяма огнена следа и облак от дим, издигащ се от паркинг в близост до летището, докато пожарникарите се опитват да изгасят огъня.

Губернаторът на щата Кентъки Анди Бешиър заяви, че е запознат с информация по случая. "Аварийно-спасителните служби са на място и ще дадем повече информация, когато е налична", написа той в X. "Молете се за пилотите, екипажа и всички засегнати. Скоро ще споделим повече", добави той.

