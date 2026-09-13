Кошмар в небето. 7 загинаха, много ранени
Самолет се разби в Кентъки
Следете всички новини, анализи и коментари за Разбит. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Самолет се разби в Кентъки
Разследващите ще се опитат бързо да анализират данните от нея
Хеликоптер се разби над най-вълнуващия вулкан насред порой и вятър
Какво каза областният управител
Не е ясно колко души е имало на борда
Паника в сан Диего
Разбит е тото пункт в Плевен, съобщават от пресцентъра на ОДМВР-Плевен. В 7.11 часа на телефон 112 е постъпил сигнал за разбит тото пункт на ул. „Сан...
Разбиха банкомат тази нощ в Дупница. Крадците са задигнали цялата машина, информират от полицията. Кражбата е установена рано тази сутрин, като не е я...
Виентян. Военен самолет с 14 души на борда, един от които министърът на отбраната на Лаос, се е разбил в северната част на Югоизточна Азия, съобщи Рой...
Пловдив. Магазинът на лидера на партия „ПОМАК" Ефрем Моллов в Пловдив е бил разбит тази нощ, съобщи БНР. Той научил за вандалския акт от обаждане от С...