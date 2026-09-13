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Разбиха банкомат в Дупница

Разбиха банкомат в Дупница

Разбиха банкомат тази нощ в Дупница. Крадците са задигнали цялата машина, информират от полицията. Кражбата е установена рано тази сутрин, като не е я...

25 декември | 16:35
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