Боинг се връща в играта! Историческа сделка

Alaska Airlines постави нов етап в развитието си и в историята на американската авиация, след като обяви придобиването на 110 нови самолета Boeing – най-мащабната поръчка, правена някога от компанията. Сделката идва в момент на ускорена експанзия и след стратегическото поглъщане на Hawaiian Airlines, което разширява присъствието на превозвача в Тихоокеанския регион.

Нова ера за Alaska: флот, готов за глобална конкуренция

Изпълнителният директор Бен Миникучи определи инвестицията като „стъпка, която укрепва основата за дългосрочен и устойчив растеж“ – послание, което ясно показва амбициите на компанията да се превърне в ключов играч не само в САЩ, но и на международната сцена.

Поръчката включва:

105 самолета Boeing 737 MAX 10 – най-големият вариант от серията MAX, предназначен за натоварени вътрешни и регионални маршрути.

5 широкофюзелажни 787 Dreamliner – за разширяване на далечните линии към Азия и Европа

Макар Alaska да не разкрива стойността на договора, подобни сделки традиционно се оценяват на многомилиардни суми.

Голямо облекчение за Boeing след трудните години

За Boeing това е повече от търговски успех – това е възстановяване на доверие, което компанията отчаяно търси след серията проблеми около модела 737 MAX.

Преди две години именно самолет на Alaska Airlines преживя инцидент с откъснал се панел по време на полет – случай, който не доведе до жертви, но постави под въпрос качествения контрол на производителя и доведе до сериозни вътрешни реформи.

Новата поръчка е ясен сигнал, че Alaska вярва в усилията на Boeing да стабилизира производството и да върне репутацията си.

Съюз, изграден върху десетилетия партньорство

Alaska Airlines и Boeing имат дълга обща история – заводите на производителя са буквално „съседи“ на централата на авиокомпанията в Сиатъл.

Традиционно Alaska лети почти изцяло с Boeing, а придобиването на Hawaiian Airlines е единствената причина във флота да се появят Airbus машини, които ще продължат да оперират под марката Hawaiian.

Флотът расте – и амбициите също

В момента Alaska разполага с 413 самолета, но планът е броят им да достигне 475 до 2030 г. и над 550 до 2035 г. – ръст, който ще я доближи до големите американски превозвачи, макар все още да държи около 8% от пазара, наполовина от дела на United Airlines.

Разширяването на мрежата вече е в ход:

Нови линии от Сиатъл към Токио и Сеул

Планирани маршрути към Рим , Лондон и Рейкявик през лятото

Развитие на западното крайбрежие като ключов хъб за транстихоокеански полети

Премиум услуги за нов тип пътници

Паралелно с флотската модернизация Alaska обновява програмата си за лоялност, въвежда премиум места и изгражда нови салони на големите летища – стратегия, насочена към по-взискателната и платежоспособна аудитория, която търси комфорт и персонално обслужване.

