Денят, в който уволнен служител разби самолет за отмъщение

На 7 декември 1987 г. полет на Pacific Southwest Airlines от Лос Анджелис до Сан Франциско се превръща в една от най-големите трагедии в историята на Калифорния. Самолетът е умишлено разбит в окръг Сан Луис Обиспо, след като е отвлечен от пътник. Всички 43 души на борда загиват, като петима – включително двамата пилоти – вероятно са били застреляни преди катастрофата.

Извършителят – бивш служител, който търси отмъщение

Отговорен за трагедията е Дейвид Огъстъс Бърк, недоволен бивш служител на USAir – компанията-майка на PSA. Бърк е уволнен за дребна кражба на 69 долара от продажба на напитки, а около него витаят и подозрения за участие в наркосхема. След като не успява да бъде върнат на работа, той решава да отмъсти.

Служебните пропуски, които не е върнал, му позволяват да заобиколи проверката за сигурност на летището в Лос Анджелис и да внесе револвер Magnum. В самолета Бърк пише бележка върху плик за повръщане, адресирана до неговия началник Рей Томпсън:

„Здрасти, Рей. Иронично е, че свършваме така. Помниш ли? Помолих за малко снизхождение за семейството си. Не го получих. И ти няма да го получиш.“

Последните минути

Записите от пилотската кабина разкриват ужасяваща последователност: първо два изстрела – вероятно срещу Томпсън, след което още няколко, при които са убити стюардесата Деби Нийл, капитан Линдамуд и първият офицер Нън. Самолетът рязко се насочва към земята – или защото Бърк е поел управлението, или защото телата на пилотите са повлияли на контрола. Последният изстрел е чут 32 секунди преди удара.

В 16:16 ч. машината се разбива в хълм на ранчото „Санта Рита“ със скорост над 1200 км/ч. Самолетът се разпада напълно, оставяйки малък кратер. Идентифицирани са едва 11 тела.

Разследването

Разследването на NTSB и FBI установява вината на Бърк чрез намереното оръжие, бележката и други доказателства. Случаят се превръща във второто най-тежко масово убийство в историята на Калифорния, след подобен инцидент през 1964 г.

Профилът на извършителя

Дейвид Бърк е роден през 1952 г. в Кройдън, Англия, в семейство на ямайски родители. По-късно се премества в САЩ, където работи за USAir в Рочестър, Ню Йорк. Там е заподозрян в участие в наркотрафик, но не е обвинен. Бивши приятелки, съседи и полицаи го описват като склонен към насилие. Имал е седем деца от четири жени, но никога не е бил женен.

Урокът от трагедията

Катастрофата остава мрачен символ на това как лична вражда и отчаяние могат да доведат до национална трагедия. Тя поставя въпроси за сигурността на въздушния транспорт, за контрола върху служебните пропуски и за психологическите рискове, които могат да се крият зад едно уволнение.

