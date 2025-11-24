Отменят полети за Брюксел. Стачка затвори небето

Полетът на Bulgaria Air от Брюксел за София на 26 ноември е отменен заради започващата днес тридневна стачка в Белгия.

Всички излитащи оттам полети за сряда също се анулират.

Отменени са за 26 ноември всички излитащи и кацащи полети от летището в Шарлeроа, което обслужва нискотарифни компании. Няма да има самолети от и до София.

Тридневната стачка е свикана от няколко профсъюза в Белгия, предаде "Фокус".

