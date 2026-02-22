Реките се покачват опасно! Риск от преливания след обилния снеговалеж

Обилният снеговалеж от последните часове доведе до рязко покачване на нивата на реките в редица райони на страната и създаде реална опасност от преливания. В община Гълъбово беше задействана системата BG-Alert заради критичното ниво на река Соколица. Предупреждението е насочено към жителите на село Обручище, където обстановката остава напрегната.

От община Гълъбово съобщиха във Фейсбук, че ситуацията остава критична, а екипи на пожарната са на място и следят нивото на реката. Целта е да се реагира незабавно при евентуално преливане и застрашаване на населени места.

Усложнена е обстановката и в Хасковска област. В Симеоновград беше свикан кризисен щаб, след като река Сазлийка излезе от коритото си и заля дворове в село Калугерово. Подготвени са помещения за евакуация в кметството при необходимост. Наводнени дворове има и в село Динево, а в димитровградския квартал „Изток“ са засегнати имоти. Пожарникари наблюдават реките край селата Странско и Долно Белево, както и ниските части на Харманли.

В област Кърджали нивата на реките също се повишиха рязко. За седми път от началото на годината община Ардино обяви частично бедствено положение. Шест села са откъснати заради залят мост на река Арда. Започна контролирано изпускане на вода от язовир „Студен кладенец“ с цел намаляване на натиска върху водосборите.

Опасност от преливане има и при река Черни Лом край три русенски села. От Областната управа в Русе съобщават, че се извършва контролирано изпускане на рибарници в съседната Разградска област. Нивото на река Янтра във Велико Търново достигна метър под критичната кота от 4,50 м. Всички водоеми в региона остават под денонощно наблюдение, а властите призовават гражданите да следят официалната информация и да бъдат готови за бърза реакция при влошаване на обстановката.

