Реките се покачват опасно! Риск от преливания след обилния снеговалеж
BG-Alert задействан в Гълъбово, частично бедствено положение в Ардино
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BG-Alert задействан в Гълъбово, частично бедствено положение в Ардино
Необработени улици, риск от катастрофи и закъсал градски транспорт заради зимния хаос
Обилен снеговалеж блокира работата на летището, намиращо се на южнокорейския остров Джеджу. Там не е имало подобни метеорологични условия от три десет...
Усложнена остава обстановката с Смолянско и Кърджалийско заради силния снеговалеж. Екипите на пожарна безопасност и защита на населението работят по р...
Над 25 тира са закъсали между Дупница и Самоков София. Обилен снеговалеж вали в столицата. Дъждът, който се изсипа над града в късния следобед, преми...