Спешно! Полицията с горещ призив към шофьорите в София

Столичната полиция отправи извънреден апел към шофьорите да се въздържат от пътуване с личните си автомобили заради тежката зимна обстановка в София. От Столичната дирекция на вътрешните работи предупреждават, че движението в града е силно затруднено и крие сериозни рискове, освен ако пътуването не е по спешна необходимост.

По данни на „Пътна полиция“ към СДВР голяма част от основните пътни артерии в столицата към момента не са обработени срещу заледяване. Това създава реални предпоставки за пътнотранспортни произшествия, включително в натоварени участъци и по стръмните улици. От полицията подчертават, че ситуацията е динамична и изисква повишено внимание от всички участници в движението.

На терен са разположени допълнителни екипи на „Пътна полиция“, както и придадени сили от други подразделения на СДВР, които подпомагат трафика и оказват съдействие на закъсали водачи. От полицията съобщиха още, че е обезпечено извеждането на снегорин, който е изгорял тази сутрин в района на село Волуяк, като инцидентът е допълнително усложнил снегопочистването в западните части на града.

Зимният хаос засегна и градския транспорт. Заради рязката промяна на времето движението на част от линиите в София е затруднено. От Центъра за градска мобилност предупредиха в социалните мрежи, че заради зимните метеорологични условия трафикът е натоварен и са възможни сериозни закъснения в разписанията.

От СДВР призовават гражданите да следят актуалната информация, да избягват ненужни пътувания и да се движат с повишено внимание, докато обстановката в столицата не бъде нормализирана.

