Реките се покачват опасно! Риск от преливания след обилния снеговалеж
BG-Alert задействан в Гълъбово, частично бедствено положение в Ардино
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BG-Alert задействан в Гълъбово, частично бедствено положение в Ардино
Започва проектиране на нов мост след четвъртото извънредно положение от началото на годината
Придошлите води заляха единствената пътна връзка - железобетонния мост при село Китница
Отменят се и всички планувани концерти и събития
Аварийни екипи са започнали работа от сутринта, но местата на авариите са труднопроходими
Намален е градският транспорт, а междуградският е спрян
Обилните валежи са разрушили две защитни диги на река Марица
Движението по Александровския мост до село Първомайци е затворено за автомобили
Обявено е частично бедствено положение в Клисура, Розино и Слатина, Карловско, вследствие на поройния дъжд. Кметът на община Карлово Емил Кабаиванов...
Обявено е частично бедствено положение в Клисура, Розино и Слатина, Карловско, вследствие на поройния дъжд. Кметът на община Карлово Емил Кабаиванов...
Частично бедствено положение е обявено в община Карлово заради пороя, наводнил в понеделник десетки къщи и улици. Най-много са сигналите в село Дъбен...
Продължава да е в сила частичното бедствено положение в 6 села в областта, но обстановката се нормализира. Това съобщиха от областната администрация Х...
Смолян. Частичното бедствено положение в община Доспат вече е отменено. Това заяви кметът на общината Антим Пържанов пред "Фокус". В селата Барутин и...