Въвеждат бедствено положение в Ардино заради пороите

Кметът на община Ардино, инж. Изет Шабан, обяви частично бедствено положение в общината, вследствие на обилните валежи, паднали на 27 и 28 ноември. Мерките обхващат част от територията на общината, включително шест населени места - Русалско, Любино, Латинка, Аврамово, Песнопой и Сполука.

Шестте населени места отново останаха без пътна връзка, след като железобетонният мост над река Арда при село Китница беше залят от придошлите води. Мостът е част от републиканската пътна мрежа и представлява единствената транспортна връзка за жителите на засегнатите населени места.

Със заповед на кмета се забранява движението и пребиваването на моторни превозни средства в определените критични участъци.

