Частично бедствено положение обявиха в Етрополе

Община Етрополе обявява частично бедствено положение, става ясно от издадена заповед на кмета инж. Владимир Александров.

Въвежда се и временно ограничение на движението на МПС в района на засегнатите критични участъци.

Частично бедствено положение на територията на Община Етрополе се обявява в следните райони:

- главни пътни артерии - бул. „Малки Искър“, бул. „Руски“, бул. „Партизански“;

- вилна зона „Язовира“,

- централна градска част;

- на територията на СУ „Христо Ясенов“, ОУ „Христо Ботев“, ПГ „Тодор Пеев“, ОУ „Христо Ботев“ с. Лопян;

- пътни артерии по населените места на територията на община Етрополе - с. Лъга, с. Малки Искър, с. Лопян, с. Брусен, с. Бойковец, с. Рибарица, с. Ямна, с. Горунака;

- поречията на реките „Малки Искър“, „Гноеница“, „Стара река“ и „Суха река“.

Във връзка с обявяването на частичното бедствено положение в община Етрополе се отменят и всички планувани концерти и събития.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com