Казанлък почита 153 години от гибелта на Васил Левски

Кулминацията на възпоменателните прояви ще бъде на 18 февруари 2026 г.

15 фев 26 | 13:32
Никол Симова

Община Казанлък организира възпоменателни събития по повод 153 години от гибелта на Апостола на свободата – Васил Левски.

Във връзка с годишнината във външната витрина на Галерия „Иван Милев“ е подредена изложбата „Места на памет“, която гражданите могат да разгледат. Експозицията е подготвена от Българска академия на науките чрез Централната библиотека и Института за исторически изследвания, с подкрепата на Национален музей „Васил Левски“.

На 17 февруари 2026 г. (вторник) от 17:30 ч. в Музей на розата ще се състои презентацията „Нови документи за Васил Левски и комитетската организация“. Ще бъдат представени новооткрити и ценни факти за живота и революционната дейност на Апостола и неговите съратници. Специален гост е историкът Виктор Комбов – уредник в Национален музей „Васил Левски“, гр. Карлово.

Кулминацията на възпоменателните прояви ще бъде на 18 февруари 2026 г. (сряда).

От 10:00 ч. в храм „Св. Троица“ ще бъде отслужена панихида в памет на Апостола.
След това ще се състои поднасяне на цветя пред паметната плоча на Васил Левски на бул. „23 Пехотен шипченски полк“.

От 11:00 ч. ще се проведе тържествено поднасяне на цветя на признателност пред бюст-паметника на Васил Левски в парк „Васил Левски“.

Община Казанлък кани гражданите, институциите и всички родолюбиви организации да се присъединят към събитията и заедно да отдадат почит към делото и саможертвата на Васил Левски.


Автор Никол Симова
