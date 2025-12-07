Грейнаха светлините на коледната елха в Белоградчик

Въпреки студеното време, жители и гости на града под скалите изпълниха централния площад „Възраждане“, за да наблюдават запалването на коледната елха в Белоградчик. Заедно с традиционното грейване на светлините, за трети път в града бе открит и бляскав Коледен базар, който тази година е част от “Коледен музикален фестивал 2025”. С красива и трогателна програма бе положено началото на множеството коледно-новогодишни празненства в града, които ще продължат до края на месец декември.

В своята реч Ангел Георгиев – Председател на Общински съвет - Белоградчик, приветства всички на откриването на базара и добави: „Искам да благодаря на всички, които с труд и сърце допринесоха за подготовката на това събитие, както и на всички граждани, които подкрепят инициативата всяка година. Благодарение на вас успяваме да създаваме атмосфера, която ни напомня, че общността ни е силна, сплотена и устремена напред.“

Празничната програма започна с изпълнения на вокална група „Звънчета“ към Детски комплекс - Белоградчик, последвани от изяви на школа „Народни танци“, които поведоха празнични хора около грейналата елха, в които се включиха голяма част от присъстващите. След тяхното изпълнение и пожелание дните, които предстоят, да бъдат изпълнени с любов, близост и незабравими моменти за всички, на празничната сцена излезе певицата Кали.

"Културен продукт “Коледен музикален фестивал 2025”, организиран по проект № BG-RRP-11.022-0040-C01 “Вдъхновение от Белоградчишките скали – изкуство и природа в хармония”, е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента СледващоПоколениеЕС (NextGenerationEU) и Община Белоградчик по Национален план за възстановяване и устойчивост по процедура BG-RRP-11.022. - Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за малки общини“.

