Как да запазите аромата на коледната си елха по-дълго
Колко свежо и хидратирано е дръвчето ви ще определи колко дълго ще трае естественият му аромат
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Колко свежо и хидратирано е дръвчето ви ще определи колко дълго ще трае естественият му аромат
Площад „Севтополис“ в Казанлък оживя под звуците на празнична програма
Постави се началото на “Коледен музикален фестивал 2025”
Празнична програма ще предшества тържественото запалване на светлините на коледната елха в Казанлък
Най-високата отрязана коледна елха в света е 67,36-метрова Дъгласка ела
Акцията е продължение на започналата преди два месеца кампания
Това направи веригата „Кемпински“ в Испания
Празникът започна с лазерна анимация, електронно шоу и изпълнения на ямболски певци и инструменталисти и детски вокални групи
Запалиха и коледното дръвче във Витлеем
Празнична украха освети и трите квартала на града
Светлините на коледната елха в Ловеч грейват днес в 17.30 часа пред читалище "Наука-1870 г."
Πocтaвeнa e вeчe и нoвaтa cвeтлиннa дeĸopaция нa мнoгo yлици в гpaдa, ĸaĸтo и нa ĸpъгoвoтo ĸpъcтoвищe нa зaпaдния изxoд нa Cтapa Зaгopa и дo cтaдиoн „...
Заради очакваното застудяване утре отлагат запалването на коледната елха и празничните светлини във Велико Търново
Дръвчето ще бъде поставено на площад "Кракра Пернишки"
„Звездно небе“ е мотото на празничната визия, която ще засияе не само на площад „Севтополис
И евтините играчки тровят, украсете с екоматериали Малки и големи с нетърпение очакват момента, когато ще украсят коледната елха и ще наредят под нея...
Запалиха коледната елва в София. Тя е невероятна, като пъстри фойерверки озариха небето, а светлините на коледната елха рейнаха над усмихнатите лица н...
Благоевград. Запалването на светлините на коледното дръвче под мотото „Грейна коледната ни елха" в Сандански е първото празнично събитие в програмата...
Стара Загора. Красива и многоцветна, тази вечер грейна коледната елха и в Казанлък. Дядо Коледа и Снежанка, Добрата фея и Мечо, малки коледарчета и та...
Стара Загора. Красива коледна елха, осветена от 800-метров гирлянд, грейна тази вечер на площада пред Старозагорската община. Около 17-метровото кол...