Как да запазите аромата на коледната си елха по-дълго

Малко аромати създават толкова силно празнично настроение, колкото уханието на прясно поставена коледна елха у дома. Експерти в лесовъдството и производството на елхи обясняват как да извлечем максимума от този естествен аромат и да го задържим възможно най-дълго. Съветите идват от специалисти, интервюирани за сайта на Марта Стюарт и разкриват любопитни детайли за различните видове дървета и техните ухания.

Кои елхи ухаят най-пълноценно

Според специалисти предпочитанието към различните видове елхи често е свързано с индивидуалното възприятие за празнична атмосфера. Ерик Норт, мениджър на програма за градско лесовъдство, отбелязва, че смърчовите дървета са по-популярни поради техния отчетлив и наситен аромат. Джеcи Джимерсън, съсобственик на ферма за елхи в Мейн, допълва, че именно балсамовата ела се възприема най-често като символична за Коледа.

Как да подсилите уханието у дома

За да се усети по-силно характерният аромат на смърча, експертите препоръчват да се отделят част от зелените иглички и леко да се смачкат. Това активира етеричните масла и освобождава по-интензивни нотки. Борът също има свежо и земно ухание, което напомня на прясно отсечена дървесина, като някои видове проявяват леки цитрусови или пикантни нюанси.

Ароматът се определя от естествените химични съединения в дървото. Те изпълняват разнообразни биологични функции и образуват групи вещества, известни като терпеноиди – именно те дават уханието. Колкото по-благоприятни са условията, при които дървото е отглеждано, толкова по-силни етерични масла може да произведе и съответно по-наситено ухание.

Начини да удължите продължителността на аромата

Интензитетът на миризмата е пряко свързан със свежестта и хидратацията на дървото. Добре поддържаната елха задържа аромата си по-дълго, докато изсъхналата дървесина започва бързо да губи характерните си нотки. Затова специалистите препоръчват редовно поливане.

Преди елхата да бъде внесена вкъщи, е добре да се отреже около 1,5-2,5 см от основата на ствола, за да се улесни абсорбирането на вода. След това дървото трябва да се постави в стойка с достатъчно количество вода и тя да се следи редовно.

Джимерсън напомня, че първите дни дървото губи вода по-бързо и е добре да се настрои напомняне за доливане. Той също препоръчва елхата да не се поставя близо до източници на топлина, защото това ускорява изсъхването.

Колко време запазва уханието

Продължителността на аромата зависи от различни фактори – колко скоро след отсичане дървото е поставено вкъщи, какъв е видът му и колко внимателно се поддържа. Най-силно ухаят току-що отсечените дръвчета, затова е добре да се купуват възможно най-свежи. При редовно поливане елхата обикновено запазва аромата си около месец, което дава достатъчно време да се насладите на празничната атмосфера.

