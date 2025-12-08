Със засияването на коледната елха започна празничната приказка на Казанлък

Площад „Севтополис“ в Казанлък оживя под звуците на празнична програма, която предшестваше тържествения момент — запалването на светлините на приказната коледна елха в сърцето на града.

Талантливите деца от детските градини и училищата в града изпълниха площада с усмивки и коледно настроение със своите емоционални и искрени изпълнения.

Ансамбълът за народни песни и танци „Искра“, с ръководител Цветан Цочев, внесе още повече вълнение и превърна централния площад в истинска сцена на българския фолклор и празнични вълнения.

Истинска еуфория у децата предизвика появата на Дядо Коледа.

“Скъпи деца, желая ви да сте здрави, да чакате Коледа, да слушате родителите си и да сте добри ученици.

На вашите родители желая да могат да изпълнят всичките ви желания, но повече да ви обичат, прегръщат и да ви дават възможност да растете свободно и успешно, за да се превърнете в най-добрите хора, които живеят в Община Казанлък”. С тези думи кметът Галина Стоянова се обърна към присъстващите, след което детските очи заблестяха в синхрон с хилядите светлини, обгърнали площада.

Кулминационният момент бе тържественото запалене на светлините на коледната елха, с което събралите се жители и гости на Казанлък почувстваха началото на Коледната приказка, която отново обедини града в дух на светлина, доброта и очакване на чудеса.

Последва красива заря, която създаде феерия от светлини в небето и събра стотици погледи, наситени с надежда за спокойни и щастливи коледни празници.





