Казанлък се поклони пред паметта на Ботев
Тази вечер от 21:00 часа, ще се състои тържествена заря-проверка
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Тази вечер от 21:00 часа, ще се състои тържествена заря-проверка
ВКС потвърди присъдата за намушкването на Илиян Илиев при хулигански скандал
Тържествена заря-проверка по повод националния празник на Република България- 3 март, се проведе тази вечер на централния площад “Севтополис” в Казанл...
Париж отново е най-добър, но арабите вече не отстъпват
Площад „Севтополис“ в Казанлък оживя под звуците на празнична програма
Градът е първият, който обявява Съединението на Източна Румелия и Княжество България
Радев прие почетния строй на представителните роти
Ей така, за да си направя кефа
Не се измрели от фойерверките, категорична е кметицата Мария Тороманова
Причината е стрес
Заря имаше и над другите големи австралийски градове - Мелбърн, Бризбейн и Аделаида
Тържествена заря по случая
Какво се предлага на пазара
Дни преди празника
Десетки молби в социалните мрежи за изчезнали животни
Столицата е неузнаваема от високо
Столичани решиха да гледат зарята от високо
На повечето им е омръзнало, искат веселба
В новогодишната нощ фойерверките са позволени само до 1:00 часа
Събитието е част от празничната програма по повод 6 май.