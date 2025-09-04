Тридневни празници отбелязват обединението на България в гр. Съединение

Три дни посвещава гр. Съединение на 140-годишнината от обединението на Източна Румелия и Княжество България. Бившето село Голямо Конаре е мястото, където първо е обявено Съединението на разделената българска територия от водача на бунтовниците в района Чардафон Велики.

Тази вечер факелно шествие ще тръгне от паметника на Голямоконарската Райна Княгиня – Недялка Шилева, а гражданите и гостите на града ще поставят цветя пред паметника на загиналите за Съединението на България.

По традиция, на 5 септември възстановка ще припомни вълнуващи моменти отнародния бунт. В 20,40 часа ще започне официалната част на честванията, като празнично слово ще изнесе кметът на Община Съединение Георги Руменов и официалните гости. Кулминацията на празника е тържествената вечерна проверка и зрелищна заря. След официалната церемония празникът ще продължи с хора и песни на оркестър "Орфей".

На 6 септември, в 9,30 часа, ще бъде даден стартът на традиционния маратон, който тръгва от град Съединение и завършва в Пловдив.

От Общината, която е организатор на честването на Съединението, обещават три дни вълнуващи моменти на родолюбие и много забавления. За децата също са подготвени игри и забавления. Празникът е на цяла България и всеки е добре дошъл на отбелязването му, канят гости за дългия уикрнд организаторите.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com