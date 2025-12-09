Топъл старт на новия живот: Община Казанлък подпомогна родители на 16 новородени бебета

Кметът на Община Казанлък Галина Стоянова връчи днес на родителите на 16 новородени бебета първата им финансова подкрепа от Община Казанлък.

Тя е под формата на ваучери, предназначени за закупуване на пелени за еднократна употреба и детски храни.

Всеки един родител получи коледна звезда, като жест по повод предстоящите Коледни празници.

Подкрепата за семействата с новородени е част от политиката на кмета на Община Казанлък Галина Стоянова. Тя е насочена към облекчаване на родителите и насърчаване на младите семейства в тяхното отговорно решение да отглеждат деца.

Условията, процедурата и начинът за отпускане на еднократни финансови помощи за жители на Община Казанлък са определени в Наредба №17 на Общинския съвет – Казанлък.

Заместник-кметът на Община Казанлък Сребра Касева обобщи, че за 2025 година за връчени общо 230 ваучера на родители на новородени бебета в Община Казанлък.

“Добре дошли на родителите, които са избрали да родят и отгледат децата си в Казанлък. Това е най-големият подарък за нас. Подкрепяйте се отглеждайте отговорно децата си, защото е важно какво поколение ще ни наследи.

Да Ви е топло вкъщи и да имате всичко за което мечтаете”. С тези думи и с пожелание за весели коледни празници Галина Стоянова се обърна към родителите.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com