Център за подкрепа на личностно развитие – Стара Загора с високи отличия от национални танцови форуми

Танцовите школи към Центъра за подкрепа за личностно развитие – Стара Загора постигнаха впечатляващи резултати в национални състезания през изминалите дни, завоювайки призови места и специални отличия.

Школата по хип-хоп танци BDH CREW с ръководител Роксана Димитрова се представи убедително на XVI Национален танцов фестивал „Децата ни танцуват“ в Пловдив. Младите таланти показаха хъс, енергия и силно сценично присъствие. Карина Николова (10 г.) впечатли журито в категория MTV със своя солов танц и заслужено спечели първо място. В категория Hip-Hop Street Dance триото в състав Светлозар Петков, Кристиян Динев и Симеон Георгиев завоюва първа позиция с хореографията „Hype Unit“.

Отлично представяне отбеляза и Мажоретният състав с ръководител Деница Ганева, който участва в Национална Купа 2025 по чирлидинг, пърформанс чир и мажоретни дисциплини. Съставът спечели четири първи места и получи специална награда – квота за участие в състезанието „Супер талант“, което ще се проведе в Бургас през 2026 г.

Първи места бяха присъдени в категориите: „Традиционален корпус“, „Помпон хореография на място – мини формация“, както и в „Батон хореография на място“ – дует с участие на Калина Гълъбова и Нанси Тенчева. В категория „Помпон хореография на място“ отличията бяха допълнени от успешния дебют на дуото Калина Гълъбова и Жаклин Стоянова.

Постигнатите отличия са израз на високия професионализъм на ръководителите и отдадеността на младите изпълнители. ЦПЛР – Стара Загора ще продължи да развива таланта и сценичната култура на своите възпитаници, като осигурява условия за творческа изява и достойно представяне на Стара Загора на национално ниво.

