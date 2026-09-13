Девето издание на празника на домата в старозагорското село Горно Ботево
За доброто настроение на всички организаторите са подготвили забавни състезания, традиционно изложение и фолклорни изпълнения
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За доброто настроение на всички организаторите са подготвили забавни състезания, традиционно изложение и фолклорни изпълнения
Учени установиха, че дори кратката денс пауза подобрява концентрацията, паметта, настроението
Седемнадесетото поредно издание на безплатния фестивал на открито „SUN TRIBE OPEN AIR” предстои на 24 и 25 юли в парк „Росенец“ – Бургас. Тази година...
Това лято проектът отново ще даде достъп до различни танцови уроци за хора над 60 г. на Vidas Art Arena
Празникът ще се проведе на 27 април
Този уикенд районът на Мальовица предлага допълнително преживяване
Две танцови школи към ЦПЛР донесоха първи места и специални награди от състезания в Пловдив и Бургас
Празникът на старозагорското село Малко Кадиево ще се състои на 6 септември 2025 г.
Участниците в концерта са част от програмата на предстоящия Национален тракийски фолклорен събор „Богородична стъпка“`25, който тази година ще бъде оф...
Самодейците репетират неуморно и участват в снимки, които понякога продължават по 12 часа
Предвидена е богата фолклорна програма, изпъстрена с автентична българска народна музика и танци
Кметският наместник на село Кости Антон Ангелов взе решение
С много веселие, игри и танци
Установено е, че са нарушени правата на децата
Турнирите се проведоха на 9 ноември в спортна зала "Багира“
За втора поредна година Лятната сцена в двора на дома в с. Долна Диканя става домакин на безплатни концерти, летни кино вечери и събития за деца, като...
Споделя, че има много да учи в тази сфера
Групи за правата на животните изразиха загриженост
Пускат видеа как танцуват
"Ла Туна" е оркестърът на Университета в град Алкала де Енарес – родното място на Мигел Сервантес