С много настроение, музика, танци и български дух Казанлък отбеляза празничния 6 септември с фолклорния фестивал „Музикална шевица“, който събра над 40 фолклорни състава от различни краища на България в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“.
В празничния ден песента и танцът превърнаха сцената в пъстра българска шевица, в която се вплетоха традиции, багри и ритми от цялата страна.
Специален вкус към празника добавиха самодейците от Народно читалище „Петко Маналов – 1932“ – село Долно Изворово, които приготвиха традиционни мекици и почерпиха участници и гости, превръщайки фестивала в истинска среща с българските традиции и гостоприемство.
Фестивалът „Музикална шевица“ показа още веднъж, че българската традиция е жива, обичана и способна да събира хората.
В деня на Съединението Археокомплекс „Долината на тракийските царе“ се превърна в място на среща между поколения, традиции и приятелства.
„Музикална шевица“ събра България в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“ в празничния ден на Съединението
Фестивалът „Музикална шевица“ показа още веднъж, че българската традиция е жива, обичана и способна да събира хората
С много настроение, музика, танци и български дух Казанлък отбеляза празничния 6 септември с фолклорния фестивал „Музикална шевица“, който събра над 40 фолклорни състава от различни краища на България в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“.
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