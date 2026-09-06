„Музикална шевица“ събра България в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“ в празничния ден на Съединението

С много настроение, музика, танци и български дух Казанлък отбеляза празничния 6 септември с фолклорния фестивал „Музикална шевица“, който събра над 40 фолклорни състава от различни краища на България в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“.



В празничния ден песента и танцът превърнаха сцената в пъстра българска шевица, в която се вплетоха традиции, багри и ритми от цялата страна.



Специален вкус към празника добавиха самодейците от Народно читалище „Петко Маналов – 1932“ – село Долно Изворово, които приготвиха традиционни мекици и почерпиха участници и гости, превръщайки фестивала в истинска среща с българските традиции и гостоприемство.



Фестивалът „Музикална шевица“ показа още веднъж, че българската традиция е жива, обичана и способна да събира хората.



В деня на Съединението Археокомплекс „Долината на тракийските царе“ се превърна в място на среща между поколения, традиции и приятелства.



