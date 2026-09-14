ДГ „Здравец“ в Енина с нов облик и нови възможности за децата

След извършения ремонт детската градина вече предлага по-съвременна, уютна и сигурна среда, създадена с мисъл за ежедневието, развитието и комфорта на децата.



На откриването присъстваха кметът на Община Казанлък Галина Стоянова, заместник-кметът Сребра Касева, кметът на село Енина Димитрина Дончева, директорът на ДГ №1 „Здравец“ Митра Николова, управителят на „СК Билдинг“ АД Петър Курдов – фирмата изпълнител на ремонтните дейности, директорът на ОУ „Христо Ботев“ – Енина Таня Узунчева, както и учители, служители, родители и деца.



Празникът беше изпълнен с детски емоции. Малките възпитаници поздравиха гостите със стихове и танца „Пробуждане“, а специален акцент в програмата беше и химнът на ДГ „Здравец“, написан от Мариана Тенева.



За здраве и благоденствие на децата, техните семейства и екипа на детската градина отец Николай отслужи водосвет, след което беше прерязана лентата на обновената база.



В своето приветствие кметът на Община Казанлък Галина Стоянова подчерта, че зад добрата среда стоят хората, които всеки ден се грижат за децата. Тя изрази признанието си към учителите и помощния персонал на „Здравец“, като отбеляза тяхната задружност и начина, по който работят като един екип.



Кметът акцентира и върху следващата важна крачка за децата – училището.



Ремонтът на ОУ „Христо Ботев“ в Енина вече е започнал, като предстои училището да бъде обновено и да посрещне своите ученици в по-добра и съвременна среда.



Подобряването на условията за живот в Енина също продължава. Предстоят нови дейности по инфраструктурата на селото, включително по водопроводната мрежа, с цел населеното място да бъде все по-добро, удобно и привлекателно за живеене.



„Да живееш на село може да бъде много хубаво, особено когато има добра среда и възможности за децата“, подчерта Галина Стоянова.



Тя пожела на децата, родителите и екипа на детската градина здраве, щастие и успехи, като призова всички да бъдат задружни и да се възползват от възможностите, които Енина предоставя за образованието и развитието на децата.



