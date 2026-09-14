Нощта на изкуствата превръща Стара Загора в сцена на 25 септември

Стара Загора ще бъде домакин на ежегодната „Нощ на изкуствата“ на 25 септември 2026 г. Инициативата на Община Стара Загора обединява културни институции и пространства в града в разнообразна програма за жители и гости.

През вечерта публиката ще може да посети изложби, концерти, театрални прояви, прожекции, творчески ателиета, литературни и научни събития, занимания за деца и астрономически наблюдения. В програмата участват музеи, галерии, библиотеки, читалища, Държавен архив – Стара Загора, Астрономическата обсерватория и планетариум „Юрий Гагарин“ и други културни пространства.

Към богатата програма на 25 септември се присъединяват и събития от XIV Фестивал на виното и културното наследство „Августиада“, както и петото издание на Международния студентски театрален фестивал „Данаил Чирпански“, който тази година събира в Стара Загора млади артисти от седем държави.

„Нощ на изкуствата“ представя многообразието на културния живот на Стара Загора и събира на едно място институции, творци и публика. Инициативата е част от културния облик на града и от стремежа му да развива културата като пространство за срещи, участие и споделени преживявания. Подобни събития са в унисон с кандидатурата на Стара Загора за Европейска столица на културата през 2032 г.

Пълната програма на „Нощ на изкуствата“ 2026 е публикувана в приложения афиш.