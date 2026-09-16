„Художниците на Стара Загора - палитра от истории“ с нова извънредна дата поради големия интерес

Поради големия интерес и многобройните запитвания към най-новия тематичен градски тур „Художниците на Стара Загора – палитра от истории“ Туристическият информационен център обявява нова извънредна дата. Безплатната разходка ще се проведе на 19 септември 2026 г. от 10.00 ч.

Жителите и гостите на Стара Загора ще имат възможност да се запознаят с живота и творческия път на Атанас Гюдженов, Антон Митов, Димитър Гюдженов, Димитър Караджов, Георги Славов, Иван Попчев и други художници, свързани с художествения и културния живот на града.

По време на разходката участниците ще чуят любопитни и малко познати истории за творците и ще проследят как през различните епохи се е променяло мястото на художника в обществения и културния живот на Стара Загора.

Тематичният тур няма да бъде ограничен до музейните експозиции. Улиците на Стара Загора ще се превърнат в своеобразен маршрут към историите на хората, които са виждали и пресъздавали града със своите очи и четки.

Сборният пункт е пред Туристическия информационен център на бул. „Руски“ № 27.

Участието е безплатно, но е необходимо предварително записване. Желаещите могат да се запишат на място в Туристическия информационен център, на телефон 042/62 70 98 или чрез онлайн формуляра: