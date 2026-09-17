„Музикална шевица“ събра България в Археокомплекс „Долината на тракийските царе“ в празничния ден на Съединението
Фестивалът „Музикална шевица“ показа още веднъж, че българската традиция е жива, обичана и способна да събира хората
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Фестивалът „Музикална шевица“ показа още веднъж, че българската традиция е жива, обичана и способна да събира хората
Новият екип на футболистите на старозагорския „Бepoe“ зa пopeднa гoдинa e oбъpнaт ĸъм иcтopичecĸитe ĸopeни нa Tpaĸия
Мизия, Тракия, Македония, българският лъв и българската маслодайна роза се събират на едно място - на гърба на 25-годишната Петя от София. Само рисува...