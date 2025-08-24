Паметен празник с филм и фолклор в Белица

В продължение на няколко дни Белица звучи под ритъма на народната музика. Самодейни състави от региона показват своя талант, отдаденост и любов към фолклора пред камерите на телевизия „Родина“.

Поводът е заснемането на филм по случай 140 години от създаването на Народно читалище „Георги Тодоров – 1885“.

Културната институция и днес, както винаги, пази живи духовните ценности на българщината, знанието и традициите. Юбилеят е празник не само на читалището, но и на всички жители на Белица – интелектуалци, самодейци и хора с големи сърца, които през годините са допринесли за развитието на читалищното дело.

Събитието ще се проведе официално на 21 септември, заедно с празника на община Белица

„С любов и вяра в общите ценности“ под патронажа на кмета Радослав Ревански. Денят обещава да остане в историята на града като специален момент за културата и духа.

Подготовката тече с пълна сила – самодейците репетират неуморно и участват в снимки, които понякога продължават по 12 часа сред красивите пейзажи на Белица и околностите ѝ.

Усмихнати и търпеливи, те влагат сърце и душа в работата си, защото знаят, че усилията им имат смисъл.

Съвсем скоро техните изпълнения ще зарадват зрителите на телевизия „Родина“, а жителите на Белица ще могат да се гордеят с изкуството, което свързва миналото, настоящето и бъдещето.

