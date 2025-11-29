Откриха двореца на легендарен тракийски цар! Историята се променя

Едно невероятно откритие във Враца променя историята на България. Екипът на Георги Ганецовски, директор на Регионалния исторически музей – Враца намери двореца на царя на трибалите. Досега единствената тракийска резиденция, откривана у нас е замъкът Кози грамади, разкопан от проф. Иван Христов, зам.-директор на НИМ. Другият дворец, който е известен - на Севт Трети, е на дъното на язовир "Копринка" като част от легендарната му столица Севтополис.

Дворецът на царя на трибалите

В сърцето на Враца, там където улиците се преплитат със спомена за древни времена, стои Могиланската могила – една от най-мистичните тракийски светини. Днес тя отново надига глас, защото археолозите са на прага на сензация: разкрит е вероятният дворец на владетел от могъщото тракийско племе на трибалите, точно под основите на самата могила. Това откритие може да промени националната ни археология и да постави Враца на културната карта на Европа.

Стъпала към неизвестното: откритието, което разтърси науката

При поредния етап от археологическите разкопки археолозите попадат на монументален каменен зид, изграден от масивни блокове, подредени без спойка — техника, характерна за най-висшата древна архитектура.

Под зида се откриват каменни стъпала, които водят надолу — към нещо далеч по-голямо от обикновена постройка. Между стъпалата и зида изследователите разкриват и ров с неизвестно предназначение.

Археологът Георги Ганецовски, директор на Регионалния исторически музей – Враца, е категоричен:

Това е ранна сграда, която представлява единия от двата династически центъра на трибалите. След смъртта на владетеля домът е превърнат в мавзолей според ритуала за херонизация, а върху него е издигната самата могила.

Това е първата по рода си подобна структура, намирана в центъра на съвременен български град.

Могиланската могила – царска гробница, пазена от векове

Но сензацията не започва днес. В основата си Могиланската могила е известна още от 1965–1966 г., когато са открити три гробници, едната от които — напълно непокътната.

Сред извадените тогава съкровища са:

златен венец,

златни обеци,

позлатен сребърен наколенник (кнемида) с образ на Великата богиня,

множество сребърни и златни апликации, керамика и ритуални предмети.

В една от гробниците археолозите откриват тленните останки на млада знатна тракийка, често наричана „Принцесата на трибалите“.

Част от тези находки са представяни и в чужбина – включително в САЩ, в престижния музей „Гети“, в рамките на изложбата „Древна Тракия и античният свят“.

Към бъдещето: идея за музей върху древното величие

Днес въпросът вече не е дали Могиланската могила е уникална. Въпросът е как да бъде съхранена.

В последните месеци темата за превръщането на обекта в музей на открито, който да обедини гробниците, каменната архитектура и бъдещите разкрития, става все по-централна за местната общност. На заседание на Общинския съвет във Враца бе обсъдена възможността държавата да придобие терена, за да се гарантира неговата защита и социализация. В парламентарната комисия по култура, при приемането на първо четете на вече върнатия за ново разглеждане бюджет за 2026 г., зам.-председателят на комисията Любен Дилов-син съобщи, че се заделят 1,5 милиона лева за превръщането на Могиланската могила в едно от новите Чудеса на България. Враца се надява при прекрояването на разчетите в хазната парите да бъдат запазени.

Апелът на Ганецовски

Георги Ганецовски също апелира за спешни мерки за опазване:

Нашият град има шанса да притежава единствената каменна антична архитектура в идеалния си център. Това е възможност, която се дава веднъж на столетие.

Откритието на двореца на царя на трибалите е не само научен факт — то е истинско събитие. То връща времето назад с 2400 години, към епоха на ритуали, власт и величие, чиито следи България пази под земята си.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com