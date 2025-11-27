Ново чудо! Траките оживяха в НИМ

Искате ли да видите едни от най-впечатляващите съкровища на траките, непременно посетете новата зала „Античност“ в Националния исторически музей. В центъра й блести легендарното панагюрско злато. А край него греят златните накити на тракийския воин, открити от Даниела Агре, златният венец и наколенника от Маломирово, сребърното съкровище с позлата от Борово.

Уникалната зала бе тържествено открита тази вечер от директора на НИМ доц. д-р Бони Петрунова и зам.-министъра на културата доц. Тодор Чобанов.

На откриването присъствахпа съветникът по култура на президента Румен Радев доц. Пламен Славов, президентът (2002-2012 г.) Георги Първанов, съветникът на министъра на туризма Мирослав Боршош - Амелия Гешева, народният представител Петър Кънев, председател на парламентарната Комисия по икономическа политика и иновации, консултантът на проекта проф. д.и.н. Диляна Ботева, доайенът на историците у нас акад. Васил Гюзелев, директорът на НАИМ-БАН, представители на научната общност, културни институции, журналисти и приятели на музея.

„Новата визия на Зала № 2 за мен е поредната крачка напред в стремежа ми Националният исторически музей да придобие съвременен облик, а експозицията му да бъде представена с модерни средства“, заяви директорът на НИМ доц. д-р Бони Петрунова. Тя акцентира върху две неща - значението на проекта и отдадеността на екипа.

Реализацията на обновяването на Зала № 2 би била невъзможна без финансовата подкрепа на Министерство на културата на Република България, в рамките на сесия за целево финансиране на проекти в областта на движимото културно наследство, музеите и художествените галерии – 2025 г., посочи още доц. Петрунова.

Тя специално подчерта 3D възстановката на храма на Фортуна, реализиран благодарение на безценната работа на покойния вече арх. Юлий Фърков, светило в археологическата архитектура и възстановка.

Заместник-министърът на културата доц. Тодор Чобанов подчерта ролята на НИМ като институция, която не само съхранява паметта на нацията, но има и просветителски функции. Именно представянето на историята със съвременни средства ще спомогне за формирането на патриотично мислене в младите поколения, категоричен бе доц. Чобанов.

Споменавайки имената на всички, допринесли за обновяването на експозицията, ръководителят на проекта проф. д-р Иван Христов подчерта, че зад всеки експонат стои история – на откриване, на реставрация, на експониране.

Представителят на националната кампания за опазване на културното наследство „Чудесата на България“ Екатерина Николова връчи юбилейната награда „Пазител на паметта“ на директора на НИМ доц. Бони Петрунова за цялостната й дейност по превръщането на Националния исторически музей в бранд за културно-историческо наследство.

В края на тържеството директорът на НИМ доц. Бони Петрунова и заместник-министърът на културата доц. Тодор Чобанов отвориха церемониално вратите на залата.

Новото осветление, модерните витрини и богато илюстрираните информационни пана привлякоха вниманието на гостите.

Сред най-коментираните експонати бяха гладиаторският тракийски шлем, спасен от трафик, който министерство на културата представи тази година, единствената намерена у нас тракийска кожена ризница, златните накити, римските монетни находки и реконструкциите, показващи ежедневието през двете епохи.

