Невероятни находки от Калиакра: Златен пръстен с Богородица Оранта
Още по-ценна е каменна икона
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Още по-ценна е каменна икона
Променя се моделът за финансиране на археологическите разкопки
Ще проведе срещи във Варна и в Балчик
В древността убивали заради него, защото който го носел, ставал владетел
Изложбата беше официално открита от директора на музея доц. Бони Петрунова
Доц. Тодор Чобанов и доц. Бони Петрунова откриха новата зала „Античност“ в Националната съкровищница
Археологическа експедиция „Калиакра 2025“ - ново вглъбяване в миналото на Добруджанското деспотство
НАИМ БАН представя Златния сезон на българската археология
Настояваме в бюджета да бъдат заложени 7 милиона за археолозите, които се дават на конкурсен принцип, каза директорът на НИМ
Сред най-големите находки са откритията в Кокалянски Урвич
Вицепрезидентът откри изложбата "Древни находки. Нови открития. Археологически сезон 2024"
Монети проговарят за флота на деспот Добротица
Министърът на културата също казва, че Панагюрското злато трябва да бъде в Националния исторически музей
Министърът на културата отличи един от най-добрите български археолози получи
Една от най-големите ни пречки, е че всеки работи за себе си, каза шефът на НИМ
Плоча с елементи от християнската и езическата символика е сред артефактите в експозицията
Той е бил изключително красив мъж с голяма харизма
Това е времето, когато ние нямаме официална държава и въпреки това сме обединени
След гласуване на вчерашното заседание на Общинския съвет в Каварна
Националната съкровищница откри юбилейна изложба „50 от 50“