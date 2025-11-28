НИМ с юбилейна награда от Чудесата на България

Юбилейна награда от националната кампания за опазване на културното наследство „Чудесата на България“ получи Националният исторически музей. Тя бе връчена по време на тържественото откриване на новата зала „Античност“, което се състоя на 27 ноември в Националната съкровищница.

Тази година кампанията „Чудесата на България“ има своеобразен юбилей. Мисията навършва 15 години.

15 години в които НИМ бе водеща институция в съхранението и популяризирането на Чудесата на България, 15 години, в които кампанията остана верен партньор и приятел на Националната съкровищница.

По повод юбилея Обществения съвет на Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство Европа Ностра, присъди юбилейната награда „Пазител на паметта“ на доц. д-р Бони Петрунова, директор на НИМ, за неуморната и работа, която превърна Националния исотрически музей в бранд за културно наследство.

Благодаря на доц. Петрунова за всеотдайността, за упоритостта, за вдъхновението, за грижата и за безкрайната прецизност, с които попълва белите страници от историята на България, заяви представителят на кампанията „Чудесата на България“ Екатерина Николова, връчвайки наградата.

