НИМ с юбилейна награда от Чудесата на България
Доц. Бони Петрунова със специално отличие "Пазител на паметта"
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Доц. Бони Петрунова със специално отличие "Пазител на паметта"
Монети на констатинополски императори откри екипът на доц. Бони Петрунова
Екипът на НИМ влиза в "златния сектор" за средновековния град
Националната съкровищница отличи дарителите си
Ще я събират за всички продукти с културни паметници на етикета Да се създаде фонд за кризисно подпомагане на културни паметници. Тази идея ще предло...