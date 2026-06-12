Всичко за Доц. Бони Петрунова

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Такса сувенир

Такса сувенир

Ще я събират за всички продукти с културни паметници на етикета Да се създаде фонд за кризисно подпомагане на културни паметници. Тази идея ще предло...

16 февруари | 22:55
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