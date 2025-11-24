Връщат исторически ценности в България

Историческите ценности, открити в чужбина, ще бъдат върнати на България.

Около 90% от заловеното по време на акцията ще бъде върнато в България. Това каза в ефира на „Пресечна точка” зам.-министърът на културата Тодор Чобанов относно разбитата мрежа за разпространение на артефакти за стотици милиони евро.

37 души бяха задържани в България. Операцията на службите се проведе на територията на вече 10 европейски държави. Сред задържаните изпъква името на уважаван гръцки професор по археология.

“Действително е една безпрецедентна по своите мащаби акция. Като човек, който се занимава с тази тематика от четвърт век, мога да кажа, че в последния половин век не е имало толкова голяма акция. Държавите вече са 10, но не мога да коментирам кои са, защото много от тях не желаят да бъдат оповестявани”, коментира Чобанов.

Той обясни, че става въпрос за международната мафия за трафик на антики. “Още след Втората световна война започват да се създават черни пазари с предмети, крадени по време на войните. Те се занимават и с трафик на хора, наркотици и пране на пари”.

“Стоката, за която имаме данни, е за няколкостотин милиона евро. Става въпрос за десетки тайници, сейфове за укривателство на вещи. Подозираме, че ще ни бъдат върнати предмети, крадени от български музеи през 90-те години”, коментира Чобанов.

По думите му предметите са били добивани в резултат на иманярство. “Хронологическият им обхват е в периода от 7 век пр. Хр. до към 3-4 век сл. Хр. Основно говорим за предмети от благороден метал, злато и сребро”, допълни зам.-министърът на културата.

“Около 90% от заловеното по време на акцията ще бъде върнато в България. След обработка и анализ на материалите те ще бъдат разпределени в музеите. Очаквам най-голям брой предмети да постъпи в Националния исторически музей”, обясни той.

“Сред откритите артефакти има много монети от благороден метал, но и много антични накити, дребни предмети от благороден метал. По-големите предмети са от Римската епоха”, каза Чобанов.

Той обясни, че тези мрежи съществуват и се занимават с трафик на всичко. “Те функционират в цял свят. Ролята на държавите е да работят в сътрудничество за разбиването им”.

“България е една от най-активните държави в света в борбата с трафик на антики. Сътрудничим си със САЩ, Западна Европа, Франция, Италия и Испания. В момента сме в преговори с Швейцария за подписване на специална двустранна спогодба, която ще позволи много бързо да се връщат в България предмети. Имаме голяма международна роля”, допълни Чобанов.

