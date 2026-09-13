Априлското въстание - обречена битка, но спасила България
Историк разкри защо бунтовниците тръгват на съзнателна саможертва
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Историк разкри защо бунтовниците тръгват на съзнателна саможертва
Доц. Тодор Чобанов и доц. Бони Петрунова откриха новата зала „Античност“ в Националната съкровищница
В последния половин век не е имало толкова голяма акция, каза зам.-министърът на културата Тодор Чобанов
Министърът на културата участва в в неформалното заседание на Съвета на ЕС по образование, младеж, култура и спорт в Копенхаген
Страната ни ще си партнира с европейската организация в подводната археология
Добрата новина съобщи зам.-министърът на културата Тодор Чобанов
Трябва да се подновят разкопките на пл. "Света Неделя", настоя той
На официалното откриване присъства министърът на културата
Сцени на открито, атракции по тепетата, световна винена столица, нов църковен музей.
6 милиона лева за планови археологически разкопки тази година
Изказа признателност и към всички институции, благодарение на чиито усилия уникалните археологически ценности се завърнаха в България
Доц. д-р Тодор Чобанов изненадва с хипотезата си
Тунелите под града са мит, казва доц. Тодор Чобанов
Доц. Тодор Чобанов издаде специална книга
Няма сибирски сигнал и археологически данни за връзка с Азия на прабългарите
Оставката на Тодор Чобанов е отдавна чакана и много закъсняла
Мотивите все още не са ясни
Статистиката не тази, която да позволява в момента
Това съобщи зам.кметът Тодор Чобанов
Позиция от името на Политическа група „БСП за България“ в СОС