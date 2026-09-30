Доц. Тодор Чобанов разкри връзката на цар Самуил с храма "Света София"

След повече от шест десетилетия усилия тленните останки на цар Самуил ще бъдат върнати в България благодарение на историческо споразумение с Гърция. Този акт има огромно значение не само за двустранните отношения, но и за опазването на историческата истина.

„Категорично е стратегическо решение, защото касае една от най-щекотливите теми в добросъседските отношения със Северна Македония”, каза историкът доц. Тодор Чобанов в интервю за Нова тв.

Той обясни, че имаме договор за добросъседство със Северна Македония и историческа комисия, която обаче не работи, като вината за това не е наша. По думите му десетилетия наред там се наблюдават упорити опити общата ни история да се подменя и редактира със задна дата, въпреки че тя отдавна е изучена и утвърдена в световната наука. „Разполагам със сканирани учебници от гимназиите там, където пише, че Самуил е освобождавал македонските славяни от българските поробители”, отбеляза доц. Чобанов.

По думите му споразумението с Гърция е стратегически успех за българската държава. „Точно както гърците са успели да се справят с опитите за обсебване на Александър Македонски, така и ние трябва категорично веднъж завинаги да спрем спекулациите с историята на Самуил и неговите усилия да запази българското царство”, смята историкът.

Според историка завръщането на мощите има и огромна емоционална стойност за народа ни. „Ние реално разполагаме с много малко от тленните останки на нашите владетели от близо 1400 години история”, подчерта специалистът. Той припомни, че цар Самуил е водил близо 40-годишна епопея и огромна схватка с Византия до самия си край, която определя като изключително трагична, но и много героична съдба.

Относно идеята мощите да бъдат положени с държавни почести в църквата „Света София”, доц. Чобанов посочи, че това е свързано с хипотезата, че бащата на владетеля – комит Никола, бил управител на Средецката област. Средец бил важен стратегически център, от който държавата контролирала интересите си на Югозападните Балкани. „В ранните години на Самуиловото управление всъщност столицата е била именно Средец”, допълни той, като уточни, че там пребивавал и патриарх Дамян.

По думите на доц. Чобанов като част от договореностите България ще върне на Гърция 48 реликви, сред които мощи и ръкописи. Подобни двустранни споразумения са широко разпространена практика по света и се насърчават от ЮНЕСКО. „Смятам, че най-нормалното нещо е две уважаващи се държави да си решат тези въпроси по този начин”, категоричен е доц. Чобанов.