Сформираха спецщаб заради убийството на Илиян Филипов

Полицията и прокуратурата сформираха спецщаб заради убийството на бизнесмена Илиян Филипов, съобщи “Марица”.

В момента в Областната дирекция са заместник- министърът Емил Ганчев, директорът на ГДНП главен комисар Емил Пармаков, директорът на полицията в Пловдив старши комисар Васил Костадинов, апелативният прокурор Тихомир Стоев, окръжният прокурор Ваня Христева и служители на ДАНС.

След съвещание, те ще разкрият подробности пред медиите.

Филипов е бил застрелян към 01.00 часа тази нощ на територията на пловдивския квартал “Смирненски”.