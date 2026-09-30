Общество

"Ботев" (Пл) скърби: Името на Илиян Филипов ще остане със златни букви

От управата на Ботев Пловдив излязоха със съобщение

"Ботев" (Пл) скърби: Името на Илиян Филипов ще остане със златни букви
30 сеп 26 | 9:27
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Мира Иванова

От управата на Ботев Пловдив излязоха със съобщение на официалния си сайт по повод смъртта на Илиян Филипов.

"ПФК Ботев Пловдив изразява дълбоката си болка от трагичната кончина на президента на клуба Илиян Филипов.

Ръководството, футболистите и служителите на клуба изказват своите най-искрени съболезнования на неговото семейство, близки и приятели.

Илиян Филипов завинаги ще остане част от историята на Ботев Пловдив. Неговият принос за спасяването на клуба през лятото на 2025 година и отдадеността му към „жълто-черната“ идея ще бъдат помнени от всички в нашето семейство.

Името му ще остане със златни букви за поколенията с успешното завършване на реконструкцията на стадион „Христо Ботев“, превърнало го в най-модерното спортно съоръжение в България.

В този тежък момент всички ние заставаме до неговото семейство, близки и приятели.

Поклон пред паметта му!", гласи съобщението на клуба.

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Автор Мира Иванова

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