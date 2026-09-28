Свежен - селото без тълпи и възрожденски къщи

Възрожденски къщи, легенди за Левски и Хаджи Димитър и тишината на Средна гора. Това пази Свежен – едно от селата в Сърнена Средна гора, което събира на едно място история, природа и автентична атмосфера. На около 750 метра надморска височина, в община Брезово, област Пловдив, селото е на приблизително 65 км от Пловдив и около 200 км от София.

До него се стига с автомобил през Брезово, а друг маршрут минава през Домлян и Мраченик. Ако идвате откъм Мраченик, последните километри са особено живописни – пътят постепенно става по-завоест, гората се сгъстява, а усещането за градския шум остава все по-далеч. И тогава пред вас се появява Свежен, пише lifestyle.bg

От Аджар до Свежен

Днешното име на селото се появява през 1934 г. Преди това то е било известно като Аджар – име, което се свързва със значенията „здрав“ и „каменен“.

Историята на селото обаче е много по-мащабна от днешните му размери. В най-силните си години Аджар е било голямо и оживено селище с около 5000 жители и цели 26 кръчми.

Днес хората са много по-малко, но следите от някогашния живот са навсякъде. Старите улици и къщи разказват историята на едно място, което някога е било важен център в района.

През 1987 г. Свежен е обявен за архитектурно-исторически резерват. В него са включени около 110 архитектурни обекта. Сред тях са характерните възрожденски къщи – с дървени конструкции, каменни основи и чардаци, които придават на селото неговия специфичен облик.

Тук историята не е зад стъкло и музейна витрина. Тя е по улиците, в дворовете и в старите къщи.

Левски, Серафимов и Хаджи Димитър

Една от интересните спирки е къщата-музей на полковник Владимир Серафимов, роден именно в стария Аджар.

Селото е свързано и с името на Васил Левски. Според местно предание Апостола е посещавал Аджар и дори е имал фиктивен годеж с местна девойка, използван като прикритие за революционната му дейност.

Около Свежен се преплитат и разкази, свързани с Хаджи Димитър. Според историческите сведения останките му са били пренесени и погребани над селото през 1880 г.

Именно тези истории придават на разходката из Свежен различно усещане. Зад една стара къща може да стои история, а зад един завой – разказ, предаван от поколение на поколение.

Село без тълпи

Едно от най-ценните неща, които Свежен е съхранил, е усещането за общност.

Местните разкази представят селото като традиционно българско селище, което дълго време е запазвало сравнително затворения си начин на живот. И днес тук няма усещане за масов туризъм.

Няма тълпи, шумни заведения и усещане, че всичко е направено единствено за туристи. Има стари къщи, планина, тишина и хора, които пазят паметта за мястото.

Точно това превръща Свежен в добра идея за еднодневна разходка или спокоен уикенд далеч от големия град.

Какво да опитаме

За тези, които решат да останат по-дълго, в селото има кръчма, няколко къщи за гости и магазини.

В местната кухня могат да се намерят традиционни ястия като пататник, качамак с пръжки и свински уши. За любителите на местните напитки има и анасонова ракия от „Шато Копса“.

А най-хубавото занимание в Свежен всъщност не изисква нито билет, нито предварителна резервация – просто разходка.

По старите улици, покрай възрожденските къщи, до църквата „Св. св. Петър и Павел“ и сред тишината на Средна гора.

Защото понякога най-доброто бягство от града е място, в което няма нужда да бързаш за никъде.