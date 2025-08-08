Зам.-министър категоричен: Няма да се строи върху амфитеатъра на Сердика

Центърът на София целият представлява археологически резерват. Българският енергиен холдинг се е отказал да строи офис сграда на мястото на Амфитеатъра в центъра на София. Това съобщи в интервю за БНТ заместник-министърът на културата Тодор Чобанов.

Ведомството смята да окрупни всички терени с археологически артефакти. Проблем е обаче, че няма подробен устройствен план, каза той по повод казуса с плановете за застрояване на района с останките от Римския амфитеатър в центъра на столицата.

Когато Министерството на културата влезе във владение, ще започне консервация и реставрация. За съжаление ще се мине през съдебни фази. Налага се отчуждаване на имоти. Това, което зависи от нас, ще го направим максимално бързо, увери Чобанов.

Той беше категоричен, че няма да се строи нова сграда върху Античния театър.

Това, че този терен е попаднал в списъка на имотите на Министерски съвет с отпаднала необходимост, е заради официалният отказ на Българския енергиен холдинг да се занимава с него. Това развързвало и ръцете на Министерството на културата. Няма бързи решения, коментира Чобанов.

Трябва да се подновят разкопките на пл. "Света Неделя", настоя той и обясни, че за консервацията на обекта и за поддържането му отговаря Столичната община.

