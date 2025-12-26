Мръсен въздух задушава части от София тази сутрин

Проблемът с мръсния въздух отново се усеща в столицата, макар и с известно облекчение спрямо предишните дни. Част от софиянци започват утрото със стойности над препоръчителните за здравето. Данните напомнят, че зимният смог остава траен проблем за града.

Пет столични квартала са със замърсен въздух тази сутрин. Това са Овча купел, Зона Б-5, Красно село, Борово и Кръстова вада, където са отчетени повишени нива на фини прахови частици.

Според измерванията на системата за мониторинг на качеството на въздуха IQAir, концентрацията на прахови частици PM2.5 в тези райони е около 19 микрограма на кубичен метър. Това е над препоръчителните стойности и може да създаде дискомфорт за чувствителни групи като деца, възрастни хора и хора с респираторни заболявания.

В останалата част на София въздухът е определен като чист, а качеството му – добро, съобщи БГНЕС. Въпреки това експертите напомнят, че при тихо време и температурни инверсии замърсяването може бързо да се задържи и да се натрупа отново.

В световен мащаб ситуацията е далеч по-тревожна – най-мръсният въздух тази сутрин е отчетен в градове в Пакистан, Индия, Бангладеш и Катар, което отново поставя проблема с качеството на въздуха сред глобалните екологични предизвикателства.

