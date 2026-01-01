Невиждано във Вашингтон! Обявиха червен код
Опасен въздух и адска жега след празненствата за юбилея на САЩ
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Опасен въздух и адска жега след празненствата за юбилея на САЩ
Под 1% от училищата отговарят на нормите за пресен въздух в клас, каза Иван Армянов
Пет квартала с повишени нива на фини прахови частици въпреки лекото подобрение
Причината е мръсен въздух
Решение на правителството
Нарушителите ще бъдат санкционирани автоматично чрез специална видеосистема
Мръсният въздух докарва депресия, увеличава риска от деменция
Решението е окончателно
От Столичната община са взели мерки за подобряване на качеството на въздуха
Замърсяването на въздуха в София ще се контролира с новите екостикери с чип
Четири града днес имат този проблем
Мръсният въздух убива много повече хора
Съветват жителите на града да не излизат много
Между тях има връзка, твърди имунолог
Мръсният въздух роди виц
Столичната община отново призовава хората да не използват личните си коли, а градския транспорт
Общината призова: Преминете на еко отопление
Консумацията на риба премахва отрицателните ефекти, които мръсният въздух оставя върху мозъка
Смъртта на 11 000 души в Европа, вследствие на мръсен въздух, е била предотвратена
Днес българската столица е в оранжевия сектор