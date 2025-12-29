Нови разкрития за смъртта на Роб Райнър

В средата на месеца Роб Райнър и съпругата му Мишел бяха открити мъртви в дома им, а основният заподозрян за смъртта им е техният син Ник.

Той е задържан и в първите дни на 2026 г. се очаква да има развитие по делото срещу него. Докато това се случи публично достояние стават нови подробности около смъртта на Райнър.

Знаеше се, че той и съпругата му са намерели смъртта си заради многобройни прободни рани. Сега вече се знае, че те са били нанесени с нож.

Към момента разследващите не уточняват дали ножът, с който двамата са били убити е открит. Но твърдят, че са починали минути след като са били наръгани.

Първи на местопрестъплението е бил открит Роб, а минута по-късно и неговата съпруга. По-късно телата им са били кремирани, пише TMZ.

