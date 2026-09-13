Голяма драма за новите крал и кралица на Норвегия. Спешен ход след клетвата
Хокон Осми положи клетва като крал на Норвегия пред парламента на страната в ранния следобед днес
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Хокон Осми положи клетва като крал на Норвегия пред парламента на страната в ранния следобед днес
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