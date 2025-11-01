Съпругата на Брус Уилис с нови разкрития за болния актьор

Ема Хеминг, съпругата на емблематичния холивудски актьор Брус Уилис, разкри първия признак на заболяването, който е забелязала у съпруга си. Думите ѝ са предадени от News Nation, съобщава БГНЕС.

Тя каза, че през 2022 г., още преди актьорът да бъде диагностициран с тежка форма на деменция, е забелязала, че той е започнал да заеква.

„Брус страдаше от тежко заекване като дете, но го е преодолял като възрастен. Забелязах, че то се връща. Но никога не бих си помислила, че може да е симптом на деменция“, каза Ема.

Този период съвпадна с криза в отношенията на моделката с Уилис; тя призна, че дори е обмисляла развод. Едва по-късно осъзна, че промените в поведението на актьора са свързани с болестта му и нарушения в мозъчната дейност.

По-рано Ема Хеминг разкри, че дъщерите им вече скърбят за баща си.

