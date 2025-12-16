Сашо Кадиев с палава закачка към Милица Гладнишка

Сашо Кадиев отново разсмя зрителите на "Кой да знае?" с палава закачка към Милица Гладнишка. Поводът този път беше въпрос за меда и неговото антибактериално действие, но разговорът бързо пое в добре позната комедийна посока.

„Спомням си, че пчелите събират меда на отделно място от нектара, с който се хранят. Може би имат две коремчета. То и аз имам!", засмя се Милица.

„Къде държиш меда?", не пропусна да я попита Сашо.

„Между двете пити", отвърна остроумно Гладнишка, визирайки бюста си.

„Значи аз съм мечка!", отсече Кадиев и предизвика бурен смях в студиото.

„Ама турска!", добави другият капитан Христо Пъдев.

Милица реагира театрално възмутено: „Махай се оттук! Напусни веднага ефира! Ненормалници! Ще избухна! Какво е това нещо?! Махнете ги тези двама идиоти!", разбира се, на шега.

Специални гости в предаването бяха победителите от "Бягство към победата" сезон 2 - Николай Гетов и Иван Паскалев. Кадиев се обърна първо към Ники и го попита какво е направил със спечелените пари.

„Пазя си ги. Мотор ще си купя, ще си направим сватба и ще заведем децата в Дисниленд", разкри той.

„Можеш да ми дадеш половината, за да ти кажа информация за представленията ми", пошегува се Сашо.

Николай, който беше в отбора на Милица, не пропусна да се закани на бившия си съотборник Иван Паскалев, застанал при Христо Пъдев: „Свикнал съм да побеждавам с Иван и знам, че ще загуби тази вечер."

„Мислех, че сме приятели бе!", провикна се Паскалев.

„Ти взимаш ли пари от шоуто?", попита Кадиев Иван, а той с усмивка призна, че не получава нищо.

„Тоест ще те вози на мотора, ще бъдеш гост на сватбата...", започна Сашо, а Пъдев довърши: „Той може за него да се жени!"

Студиото избухна в смях, а двамата "фармацевти" приеха шегите с настроение.

„В модерен свят живеем", заключи Христо Пъдев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com