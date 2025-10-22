Неприятен обрат за най-малкия син на Сакскобургготски

Най-малкият син на Симеон Сакскобургготски - Константин Асен, се е разделил със съпругата си Мария Гарсия де ла Расия и Гордасар. Решението да сложат край на брака си не било лесно, тъй като двойката е женена повече от три десетилетия, време, в което са държали особено много на дискретността и са предпочитали да стоят далеч от публичността, пише испанският сайт Vanitatis, предава "Дир".

Раздялата на съпрузите не била изненада за най-близките им, които били наясно със случващото се в брака им, още повече, че двамата живеят в отделни домове от няколко месеца. С днешна дата отношенията им били добри и повод за раздялата им не бил трети човек.

Напрежението от съвместния живот оказало по-голямо влияние в брака, особено след като децата им станали независими. Константин-Асен и Мария Гарсия имат две деца, близнаците Умберто и София на 26 години, които вече са изградили професионален живот извън Испания, съответно в Лондон и Париж. Те, подобно на родителите си, също предпочитат дискретността и избягват публичните изяви.

Видинският княз и княгинята се ожениха в църквата "Санта Барбара" в Мадрид на 7 юли 1994 г. Кумове бяха майката на младоженеца, Маргарита Гомес-Асебо, и Алваро Гарсия де ла Расила от страна на булката. Мария носеше диадема с дизайн "Чус Басалдуа". Както е традиция в българското семейство, тя носеше диадемата, принадлежала на нейната прапрабаба, Мария Амелия де Франсия. Почти цялото семейство Бурбон присъства, а принц Фелипе действа като ескорт на кралица София.

Връзката между крал Фелипе и неговите български братовчеди винаги е била много близка. Дотолкова, че Кирил е живял известно време в двореца Сарсуела, а двамата братя са прекарвали част от лятото в Маривент. Константин е бил най-привързан към настоящия държавен глава. Симеон Сакскобургготски обясни това почти братско приятелство в интервю за Vanity Fair: "Дон Хуан Карлос и доня София искаха той да израсне с млади хора на неговата възраст, момчета. Сега дон Фелипе е по-близък със сина ми Константин, който е с един месец разлика във възрастта, отколкото с Кирил, който замина много рано за Съединените щати, а след това за Лондон. Но да, всички те са приятели, защото са на една и съща възраст и имат едни и същи родители."

Мария Гарсия е работила няколко години в протоколния отдел на американското посолство в Мадрид. Константин, завършил бизнес администрация в Папския университет в Комилас, е завършил следдипломно обучение в Колумбийския университет в Съединените щати. Той е развил професионалната си кариера в инвестиционното банкиране и е работил в Lehman Brothers, Banco Santander, Rothschild, Barclays и американската фирма FTI Consulting. Наскоро се присъедини към Apollo.

Това е поредната новина за раздяла в българското царско семейство. След като преди 14 години княз Кирил и съпругата му Росарио обявиха раздялата си, преди година дъщеря им Мафалда също разкри, че се развежда със съпруга си.

