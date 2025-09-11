Съпругата на Брус Уилис проговори за връзката им

Съпругата на Брус Уилис, Ема Хеминг Уилис проговори за връзката им.

Тя сподели, че е преминала през изключително труден период преди диагнозата му с фронтотемпорална деменция (FTD), поставена през ноември 2022 г.

Половинката на легендарния актьор дори признава, че е обмисляла да прекрати брака им.

В интервю за Vanity Fair 46-годишната Ема признава, че е обмисляла развод: „Чувствах, че бракът ми се разпада. Брус се държеше различно, а аз си мислех: „Какво става? Това не е човекът, за когото се омъжих.“

Ема и Брус са заедно от 2009 г. и имат две дъщери – Мейбъл на 13 г. и Евелин на 11 г. Тя признава, че тогава не е разбирала какво се случва, но след диагнозата всичко е станало ясно.

„FTD не крещи, а шепне“, каза Ема в разговор с People. „Много е трудно да знаеш къде Брус е спрял и къде е започнала болестта му.

Бившият модел продължи да казва, че е „започнала да забелязва, че заекването му се връща, но никога не си и помислила, че това е симптом на FTD.

„Разговорите ни вече не вървяха в синхрон и отношенията ни започнаха да се променят. Беше ми трудно да обясня защо и какво се случва“, обясни тя.

Без да осъзнава, че мозъкът на съпруга ѝ се променя и без да има обяснение за нарастващата му дистанция и проблемите им в комуникацията, Ема се разочарова и започна да се съмнява в себе си. „Мислех, че допускам някаква грешка в брака ни“, каза тя.

Ема продължи: „Все едно си блъскаш главата в тухлена стена. Просто си казваш: „Откъде идва това недоразумение? Какво се случва във връзката ни?“

Днес Ема е основната опора на Брус и ръководи екипа, който се грижи за него. „Вече не се чувстваме като типични съпруг и съпруга,“ казва тя. „Връзката ни е различна, но по-дълбока. Той е моят човек.“

Наскоро Ема разкри, че Брус живее отделно от нея и двете им дъщери, за да получава постоянна професионална грижа. „Това беше много трудно решение, но най-доброто за него и за децата,“ обясни тя в интервю за Good Morning America. „Сега знам, че Брус има най-добрата възможна грижа – 100% от времето.“

