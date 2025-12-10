Идва прозрение за четири зодии

Нептун ще завърши ретроградното си движение на 10 декември, носейки на четири зодии прозрение. Те ще се свалят розовите очила, но изправяйки се лице в лице с истината, ще се освободят от съмнения, несигурност и тревожност. Те най-накрая ще видят реалността такава, каквато е. На кого Вселената ще разкрие истината след 10 декември - научете дали вашата зодия е в списъка.

Близнаци

Ще придобиете яснота в подхода си към въпросите по пътя към успеха. Дошло е време за ползотворна работа в професионалната или академичната област. Ще ви стане по-лесно да работите по проекти, да подготвяте доклади и да общувате ефективно с другите. Възползвайте се максимално от новите възможности, които Вселената ще ви даде. Ще осъзнаете, че е време да се отървете от всички пречки по пътя си и да отворите нова страница. Успехът е на крачка от вас. Достатъчно е само да не пропускате възможностите, които Вселената ще ви изпрати и да действате в подходящия момент.

Дева

Вселената ще ви помогне да размислите и преосмислите отношенията си с приятели или бивши партньори. Време е да осъзнаете на какво са ви научили, какво са ви вдъхновили и от какво са ви принудили да се откажете. Ще осъзнаете върху какви ценности се градят хармоничните взаимоотношения. Ако в миналото ви е имало комуникативни трудности или травми, това е подходящ момент за изцеление.

Стрелец

Периодът след 10 декември ще ви донесе възможност да поемете водеща роля в домакинските задължения, да станете опора за другите и същевременно да се научите да защитавате собствените си граници. Това е идеално време за подобряване на комуникацията със семейството и приятелите. Това е и период за творчески изяви. Ремонти, нов декор, създаване на предмети на изкуството в дома - всичко ще бъде направено без забележки и според вашите виждания.

Риби

Време е да слезете на земята и честно да оцените собствените си постижения и очаквания. За да постигнете благополучие, ще трябва да положите усилия. Резултатът си заслужава, така че започнете сега! Периодът след 10 декември е идеалното време за нови начала и поставяне на цели. Действайте смело и Вселената ще ви възнагради.

